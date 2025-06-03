زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شرق المتوسط

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل ولاية موغلا جنوبي تركيا، المطلة على شرق البحر الأبيض المتوسط.وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية "آفاد"، فإن الزلزال وقع عند الساعة 02:17 بتوقيت أنقرة (+3 تغ).وأوضحت "آفاد" في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 67.91 كيلومترا تحت سطح الأرض، وعلى بعد نحو 10 كيلومترات عن البر التركي. وفق (الأناضول)وذكر والي موغلا إدريس أكبيك، في تصريح صحفي، أن 69 مواطنا تأثروا بالزلزال، فيما فقد فتى (14 عاما) حياته بسبب نوبة هلع.