تحذيرات من خروج وشيك لمجمع ناصر الطبي في خان يونس عند الخدمة





وأكد الحوت خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء، بأن توقف المجمع عن العمل مسألة وقت في ظل الظروف الحالية، ومناشدًا العالم التدخل للحفاظ عليه.



من جانبه، قال مدير المستشفيات الميدانية في صحة غزة، الدكتور مروان الهمص، إن المجمع غير قادر على استيعاب تدفق عشرات المصابين، مشيرًا إلى أن جميع الإصابات التي وصلت كانت في الجزء العلوي من الجسم، داعيًا المواطنين إلى التبرع بالدم بشكل عاجل.



بدورها، أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تقويض المنظومة الصحية وخنقها عبر إخلاء مناطق المستشفيات والمراكز الطبية.





وحذّرت الوزارة من أن عشرات المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والحضانة بمجمع ناصر يواجهون خطر الموت في حال خروجه عن الخدمة.



رام الله - دنيا الوطنحذّر المدير العام لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، الدكتور عاطف الحوت، من أن خروج المجمع عن الخدمة سيكون بمثابة حكم بالإعدام على جميع المرضى.