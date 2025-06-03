بلدية غزة: نعاني نقصاً حاداً في الإمكانيات يهدد استمرار الخدمات الأساسية



وفي وقت سابق، حذّرت البلدية من تزايد كارثة تكدس النفايات يوماً بعد يوم، ما يفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة، ويشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض والحشرات والقوارض الضارة، ما يُعد خطراً مباشراً على صحة وحياة المواطنين.



وأوضحت أن كمية النفايات المتكدسة داخل المدينة تجاوزت ربع مليون طن، في ظل ظروف صعبة تعيق عمليات الجمع والنقل.



وأضافت البلدية أنها تبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من حدة الكارثة، عبر جمع النفايات المتكدسة في مكبات مؤقتة داخل المدينة، إلى جانب تنفيذ عمليات جمع أولي وكنس للشوارع الرئيسة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، أن النقص الحاد في الآليات، إلى جانب عدم توفر الوقود وقطع الغيار، يحد بشكل كبير من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان في المدينة.وناشدت البلدية في تصريح لها، المجتمع الدولي التدخل العاجل للمساعدة في مواجهة الكارثة الخطيرة التي تشهدها المدينة نتيجة حرب الإبادة المستمرة.