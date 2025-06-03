وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تحترم شؤون لبنان الداخلية ولا تتدخل فيها، معربا عن أمله بفتح صفحة جديدة في العلاقات معه على أساس الاحترام المتبادل.وفي تصريح من مطار بيروت الدولي، في مستهل زيارة سيلتقي خلالها نظيره اللبناني يوسف رجي، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد من الشخصيات السياسية، شدد عراقجي على أن "العلاقات مع لبنان تاريخية ومتجذرة وقائمة على الاحترام المتبادل".وقال إن إيران تؤكد دعمها لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مبينا أن "الزيارة ضمن جولة إقليمية تركز على دول الجوار وغرب آسيا".وأعلن عراقجي أن "طهران مستمرة في دعم لبنان رغم الظروف الصعبة، مؤكدا "أننا ندعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه ونأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات معه على أساس الاحترام المتبادل ونحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها".