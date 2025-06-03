غوتيريش يدعو للتحقيق في "مجزرة المساعدات" برفح

رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق مستقل في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مدنيين فلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، مؤكداً أن ما حدث "غير مقبول".وفي بيان نُشر على حسابه في منصة "إكس"، شدد غوتيريش على أن المدنيين الفلسطينيين لا يجب أن يضطروا للمخاطرة بحياتهم من أجل تأمين الغذاء، مضيفًا أن على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، التزامًا قانونيًا بموجب القانون الإنساني الدولي بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم.تأتي دعوة غوتيريش عقب سقوط عشرات الشهداء والجرحى يوم الأحد، نتيجة قصف وإطلاق نار استهدف مواطنين فلسطينيين كانوا يتوافدون إلى مركز لتوزيع المساعدات الأمريكية غربي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية، صباح اليوم الثلاثاء، بانتشال جثامين 24 شهيدًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، جراء استهداف مباشرللمواطنين الذين تجمعوا قرب مركز توزيع المساعدات الأميركية، الذي تديره شركة خاصة بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.وقد أقامت إسرائيل هذا المركز بالتعاون مع شركة أميركية خاصة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بعد أن تجاوزت الآليات الأممية، وفرضت واقعًا جديدًا في توزيع المعونات داخل القطاع، بعد حصار خانق استمر لنحو ثلاثة أشهر.