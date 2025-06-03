إسرائيل قررت التفاوض مع حماس "عن بعد"

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر أمني، أن إسرائيل قررت خوض مفاوضاتها مع حركة حماس بشكل غير مباشر، دون إرسال وفود رسمية إلى كل من الدوحة أو القاهرة.وأوضح المصدر أن تل أبيب اختارت اعتماد آلية "التفاوض عن بعد"، مع الاستمرار في العمليات العسكرية المكثفة داخل قطاع غزة، مضيفاً: "نحن نعمل بكامل قوتنا في غزة وكأن المفاوضات غير قائمة".وأشار إلى أن إسرائيل تعتبر موافقة حركة حماس على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، هي السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.