شؤون فلسطينية

24 شهيدًا في مجزرة جديدة غرب رفح قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية

24 شهيدًا في مجزرة جديدة غرب رفح قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 24 مواطنًا وأصيب أكثر من 200 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في حصيلة أولية لمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أطلقت النار باتجاه مواطنين تجمعوا قرب مركز لتوزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة 4 مواطنين جراء قصف استهدف شقة سكنية في شارع القدرة بحي الأمل غرب مدينة خان يونس، فيما أصيب عدد آخر بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على نازحين في محيط دوّار العلم غربي رفح.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إنه تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر في خان يونس، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار "من الدبابات والطائرات المسيرة على آلاف المواطنين الذين تجمعوا منذ فجر اليوم قرب دوار العلم قرب منطقة المواصي غرب رفح"، ، لافتا إلى أنهم "كانوا في طريقهم إلى مركز المساعدات الأميركي في رفح للحصول على مساعدات غذائية".

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس.

و قالت وزارة الصحة في غزة، أمس الإثنين، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023،ارتفعت إلى 54,470 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و124,693 مصابًا.

وأوضحت الوزارة أن 52 شهيدًا و503 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

كما أفادت بأن حصيلة الشهداء منذ استئناف العدوان في 18 مارس/آذار 2025 بلغت 4,201 شهيد و12,652 مصابًا، في ظل استمرار القصف اليومي وتصعيد الهجمات الإسرائيلية.

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