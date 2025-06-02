دولي

جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخاً أطلق من اليمن

جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخاً أطلق من اليمن
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، مساء اليوم الاثنين،  في حين قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) إنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي.

وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية بتعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ من اليمن، فيما أوضحت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" أن صفارات الإنذار دوت في 160 موقعا بإسرائيل نتيجة إطلاق الصاروخ.

كما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتعامل مع شظايا من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن سقطت في أحياء في القدس.

وقد وثقت مشاهد على منصات التواصل ما قالت إنها "لحظة مرور الصاروخ اليمني فوق القدس، إلى جانب مشاهد أخرى لمحاولة دفاعات الاحتلال الجوية اعتراض الصاروخ في سماء فلسطين المحتلة".

ولاحقا، أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين تنفيذهم عملية عسكرية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، مشيرا إلى أن "العملية العسكرية حققت أهدافها".

وأضاف سريع أن "العملية أجبرت 4 ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ وأوقفت الملاحة بمطار اللد"، قائلا "نقف مع غزة ولن نخذلها لو خذلها العالم بأسره".

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، وأنه جرى التعامل معه، وسط تضارب في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن المنظومة التي اعترضت الصاروخ الذي تسبب في تعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون.

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