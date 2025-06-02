مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في "كمين صعب" شرق جباليا

رام الله - دنيا الوطنأفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، في كمين وصفته بالصعب، نفذته المقاومة الفلسطينية، شرق جباليا، شمال قطاع غزة.وفي التفاصيل، قال الصحفي الإسرائيلي دانيال عميرام، إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا قذيفة محلية "ياسين 105" على مبنى كان يتواجد فيه جنود في جباليا ما أوقع قتلى ومصابين، كما تم إطلاق قذيفة أخرى باتجاه مروحية الإخلاء.فيما ذكر موقع إخباري إسرائيلي، أن ثلاثة جنود قتلوا في حدث جباليا، مشيراً إلى أن العدد مرشح للارتفاع.وقال: "حماس نجحت في إحباط عملية عسكرية كبيرة للجيش هناك، القوات تنسحب حاليًا من كامل منطقة الحدث".فيما قال موقع إخباري إسرائيلي آخر، إن المسلحين استهدفوا عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في جباليا، مؤكداً أن "الحدث الصعب" لا يزال مستمراً، وتشارك ثلاث مروحيات في محاولة إجلاء الجرحى والقتلى.بدورها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن مقاوميها "يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر، ويوقعون جنود العدو بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا شمال القطاع، والاشتباكات ما زالت مستمرة".