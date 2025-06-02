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شؤون فلسطينية

الاحتلال ينذر سكان مناطق في خانيونس بالإخلاء الفوري

الاحتلال ينذر سكان مناطق في خانيونس بالإخلاء الفوري
رام الله - دنيا الوطن
أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سكان عدد من المناطق في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، بالإخلاء الفوري.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: على المواطنين المتواجدين في البلوكات 47, 106, 108, 109 مغادرة منازلهم وخيامهم بشكل فوري، والتوجه إلى منطقة المواصي غرب خانيونس.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الاحتلال المعابر في الثاني آذار/ مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود. وبات نحو 1.5 مليون مواطن من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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