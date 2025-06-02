دولي

خبراء أمميون يطالبون بتأمين مرور آمن لسفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة

خبراء أمميون يطالبون بتأمين مرور آمن لسفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعا خبراء أمميون إلى تأمين مرور آمن لسفينة "مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية، حاملة مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال، والتي انطلقت من إيطاليا يوم أمس.

وقال الخبراء في بيان لهم، اليوم الاثنين: "هناك حاجة ماسة إلى المساعدات لشعب غزة لتفادي الفناء، وهذه المبادرة جهد رمزي وقوي لتقديمها. على إسرائيل أن تتذكر أن العالم يراقب عن كثب، وأن تمتنع عن أي عمل عدائي ضد تحالف أسطول الحرية وركابه".

وأضافوا: "لشعب غزة الحق في تلقي المساعدات عبر مياهه الإقليمية حتى في ظل الاحتلال، ولسفينة التحالف الحق في حرية المرور في المياه الدولية للوصول إلى سكان غزة، يجب على إسرائيل ألا تتدخل في حرية الملاحة، المعترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي".

وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن سلامة المشاركين في أسطول الحرية، في ظل الهجمات الإسرائيلية العنيفة المتكررة على المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبعثات المدنية.

وكان التحالف قد أرسل سفينة مماثلة في أوائل أيار، قُصفت بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا.

وقال الخبراء: "فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة لمدة 17 عامًا. وهذا الحصار شامل ومطلق منذ 2 آذار 2025، ما منع المساعدات من دخول القطاع لأكثر من 80 يومًا، ولم يُسمح إلا مؤخرًا بدخول كميات ضئيلة".

وأضافوا: "مع اقتراب سفينة تحالف أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وفي آذار/ مارس 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة تُقرّ بتفشي المجاعة في غزة، ما يُنذر بخطر الإبادة الجماعية. في تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التجويع. وقال الخبراء: "مع ذلك، في 1 آذار 2025، أعلن نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي".

وتابعوا: "بعد أكثر من ستمئة يوم من حملة التجويع الإسرائيلية والعنف الإبادي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بلغ الوضع أشده فظاعة".

وشدد الخبراء على أن مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير المدنيين وإذلالهم واحتجازهم. وقالوا: "إن هذه الممارسات تنتهك المبادئ القانونية الدولية للكرامة والإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد"، مشيرين إلى أن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال قد ارتفع بأكثر من 80% في آذار الماضي.

وقال الخبراء: "إن تكدس الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية عند معبر رفح، بينما يتضور المدنيون جوعًا ويموتون، ليس فشلًا في التنسيق، بل هو استخدام متعمد للمساعدات الإنسانية كسلاح، ويبدو أن المجتمع الدولي متواطئ".

وتابعوا: "على الدول الأعضاء التزام قانوني وواجب أخلاقي بوقف المجاعة والإبادة الجماعية في غزة".

وحثّ الخبراء الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح، بنشر قوات حفظ سلام لمرافقة شاحنات المساعدات الإنسانية بموجب بند "الاتحاد من أجل السلام" في ميثاق الأمم المتحدة.

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