شؤون فلسطينية

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة سنجل شمال رام الله

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة سنجل شمال رام الله
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مساء اليوم الاثنين، طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وأعلنت بلدية سنجل عن استشهاد الطفل يوسف فؤاد عبد الكريم فقهاء (14 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحتجز جثمانه.

وكانت مصادر محلية قد أفادت، بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفل فقهاء وأصابته، خلال وجوده في المنطقة الشمالية للبلدة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عايد غفري القريب من المنطقة التي استهدفت فيها الطفل، ومسحت تسجيلات الكاميرات.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، ذكرت أن قوات إسرائيلية قتلت، الاثنين، شخصا، "حاول رشق سيارات بالحجارة، وألقى زجاجتين تحتويان على مادة خطيرة، بالقرب من قرية سنجل" في الضفة الغربية المحتلة.

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