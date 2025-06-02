مفاوضات غزة: إسرائيل تمتنع عن إرسال وفد إلى الدوحة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن تل أبيب قررت عدم إرسال وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة، بسبب ما وصفته بـ"المطالب الجديدة التي قدمتها حركة حماس"، والتي اعتبرتها "مخالفة كليًا" لمقترح المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.ونقل موقع (واينت) عن مصادر سياسية إسرائيلة، قولها إن "موقف حماس لم يتغير فعليًا رغم كل البيانات (الصادرة عن الحركة)، والفجوات الجوهرية لا تزال قائمة"، وقال أحد المصادر للموقع إن "إسرائيل وافقت على 'مقترح ويتكوف' بالصيغة التي عُرض بها".وادعى أن "رد حماس لم يتطرّق لهذا المقترح". وبحسب المصادر ذاتها، لا ترى إسرائيل "تطورات جوهرية" في موقف الحركة، وترى إسرائيل أن "استعداد حماس للمفاوضات هو مجرد مناورة تكتيكية لتحسين صورتها ونفي اتهامها بالتعنت".وتعتبر تل أبيب أنه لم "تُسجَّل تطورات مهمة"، ونقل موقع (واينت) عن جهات وصفتها بـ"المهنية" في أوساط طواقم المفاوضات الإسرائيلية، أن الفجوات "لا تزال كبيرة جدًا"، وربما حتى "أكبر من اللازم" في إشارة إلى صعوبة "جسرها".يأتي ذلك في أعقاب البيان الذي أصدرته حركة (حماس)، مساء أمس الأحد، وشدد من خلاله على استعدادها للدخول في جولة مفاوضات غير مباشرة جديدة، وذلك في إطار المساعي القطرية والمصرية للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وفي ظل رفض الوسيط الأميركي تقديم أي ضمانات لإنهاء الحرب ضمن إطار صفقة جديدة، وإصرار حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب، قالت (حماس)، مساء الأحد، إنها "ترحب باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب".وأكدت الحركة استعدادها لـ"الشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف"، وشددت على ضرورة "تأمين إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال" من قطاع غزة.وفي ظل هذا الجمود السياسي، أعلن إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عن توسيع العملية البرية في جنوب وشمال قطاع غزة، وأمر بإقامة مراكز توزيع مساعدات إضافية داخل القطاع، في محاولة، على ما يبدو، لتخفيف الضغوط الدولية.من جانبه، أعلن الناطق باسم الجيش، إيفي ديفرين، أن قوات الاحتلال "وسّعت التوغل البري خلال الساعات الأخيرة، وقتلت عناصر مسلحة، ودمّرت مخازن أسلحة وبُنى تحتية فوق وتحت الأرض" في إطار حربها ضمن ما تسميه "عربات جدعون".