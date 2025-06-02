شؤون فلسطينية

مصطفى يبحث مع رئيس وزراء لوكسمبورغ دفع الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي

مصطفى يبحث مع رئيس وزراء لوكسمبورغ دفع الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي
رئيس الوزراء محمد مصطفى
رام الله - دنيا الوطن
 بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، آخر المستجدات ودفع الجهود نحو نداء دولي جاد وفعال لضرورة وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، في ظل المجاعة التي يعانيها أهالي القطاع وتستخدمها إسرائيل سلاح حرب، إضافة إلى ما ترتكبه من عدوان في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد مصطفى دعوته للكسمبورغ إلى "الاعتراف بدولة فلسطين، وأن تسير على خطى الدول التي اعترفت بفلسطين خاصة على مشارف المؤتمر الدولي للسلام الذي سيُعقد في نيويورك الشهر الجاري، وأن تكون هناك مساهمة واضحة من لكسمبورغ الصديقة للشعب الفلسطيني في دعم هذا المؤتمر وإنجاحه، من خلال اتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ حل الدولتين".

وأطلع، فريدن على جهود الحكومة الجارية وخطة الاستجابة الطارئة والتعافي المبكر، وصولا إلى إعادة الإعمار فور وقف العدوان على قطاع غزة كخارطة الطريق نحو الاستقرار والأمن والازدهار والسلام في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وأشاد مصطفى بمواقف لوكسمبورغ بما فيها البيان المشترك مع الدول الأوروبية حول "أهمية أن يكون هناك حراك أوروبي فاعل من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مقدما الشكر على كل المساعدات التي تقدمها لكسمبورغ من خلال الاتحاد الأوروبي أو بشكل ثنائي أو من خلال دعمها لوكالة (أونروا)، وجهود بلاده في دعم القضية الفلسطينية في المجالات كافة، من خلال التصويت لصالح فلسطين في المحافل الدولية، ومواقفها داخل الاتحاد الأوروبي وخاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا".

من جانبه، أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ، أن الحل الوحيد هو حل الدولتين، وعلى الجميع أن يتحرك باتجاه تنفيذه وحمايته، معبرا عن دعمه للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

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