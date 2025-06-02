سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين في خانيونس





وكانت السرايا قد بثت، السبت الماضي، مشاهد لزراعة مقاتليها عبوات شديدة الانفجار وتفجيرها في آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق مدينة خانيونس.



وتضمنت المشاهد عملية حفر وزرع عبوة من طرف مقاتلين من لواء خانيونس التابع لسرايا القدس، ثم رصد تجمع الآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي وهي تتقدم باتجاه العبوة المزروعة.



وأظهرت المشاهد أيضا لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في أثناء توغلها شرق خانيونس، وهي من نوع "دي 9" (D9). ورصدت كاميرا السرايا لحظة التفجير، حيث تصاعد الدخان في السماء.



كذلك رصدت الكاميرا مشاهد إجلاء الاحتلال الإسرائيلي للقتلى والمصابين وسحب الجرافة المستهدفة. وكانت السرايا قد بثت، السبت الماضي، مشاهد لزراعة مقاتليها عبوات شديدة الانفجار وتفجيرها في آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق مدينة خانيونس.وتضمنت المشاهد عملية حفر وزرع عبوة من طرف مقاتلين من لواء خانيونس التابع لسرايا القدس، ثم رصد تجمع الآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي وهي تتقدم باتجاه العبوة المزروعة.وأظهرت المشاهد أيضا لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في أثناء توغلها شرق خانيونس، وهي من نوع "دي 9" (D9). ورصدت كاميرا السرايا لحظة التفجير، حيث تصاعد الدخان في السماء.كذلك رصدت الكاميرا مشاهد إجلاء الاحتلال الإسرائيلي للقتلى والمصابين وسحب الجرافة المستهدفة.











رام الله - دنيا الوطنبثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مشاهد فيديو لعملية قصف مدفعي استهدفت جنودًا وآليات عسكرية إسرائيلية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأظهرت المشاهد المصورة التي نشرتها السرايا قيام سلاح المدفعية التابع لها بقصف قوات الاحتلال المتوغلة باستخدام قذائف الهاون، حيث ركزت العملية على منطقتين إستراتيجيتين هما منطقة المستشفى الأوروبي والقرارة.وبحسب ما أظهرته المشاهد، استهدفت العملية تجمعات قوات الاحتلال المتمركزة في المنطقتين الواقعتين جنوب شرق مدينة خانيونس وشمال شرقها، في إطار استمرار العمليات العسكرية ضد القوات المتوغلة في هذه المناطق الحيوية.الإعداد للعمليةوفي السياق التكتيكي للعملية، أظهرت المشاهد المصورة مراحل الإعداد والتنفيذ بدقة، إذ رُصد أفراد السرايا وهم يقومون بتجهيز مسرح العملية وإعداد منصات إطلاق قذائف الهاون وتهيئتها للاستخدام، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للعملية.