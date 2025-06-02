دولي

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية وتطورات الإقليم

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية وتطورات الإقليم
لقاء سابق بين السيسي وعراقجي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي التقى السيسي في إطار زيارة يجريها إلى القاهرة، يليها بزيارة إلى لبنان الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن عراقجي وصل القاهرة مساء الأحد، لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين.

والتقی عراقجي نظيره المصري بدر عبد العاطي، والسيسي، وبحث معهما مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وقضايا دولية.

وفي حديث مع الصحفيين مساء السبت، قال متحدث الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إن زيارة عراقجي إلى مصر ولبنان الاثنين والثلاثاء تهدف إلى "مناقشة العلاقات الثنائية والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية وخاصة التطورات في فلسطين المحتلة، والتشاور بشأن التطورات الدولية".

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