مجازر متواصلة.. 16 شهيداً في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا البلد



ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,470 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.









واستُشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة "السموني" بمنطقة مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.كما استُشهد مواطن في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منطقة السكة وسط مدينة خان يونس جنوبا، ومواطن آخر برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات غرب مدينة رفح جنوب القطاع.وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الطابق العلوي من مدرسة العائشية التي تؤوي نازحين.