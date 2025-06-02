شؤون فلسطينية

مجازر متواصلة.. 16 شهيداً في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا البلد

مجازر متواصلة.. 16 شهيداً في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا البلد
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 16 مواطنا بينهم ستة أطفال، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة البرش بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع.

وأفاد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، في تصريحات صحفية، بأن الطواقم تواصل البحث عن مفقودين أسفل أنقاض المنزل المستهدف.

ومنذ صباح اليوم، يكثف جيش الاحتلال قصفه لمنازل وعمارات سكنية في بلدة جباليا شمال غزة، ضمن سياسة تدمير ممنهج للمباني يتبعها في الأيام الأخيرة.

 

 

واستشهد موطنان في قصف الاحتلال على منطقة الفالوجا، غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

واستُشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة "السموني" بمنطقة مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استُشهد مواطن في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منطقة السكة وسط مدينة خان يونس جنوبا، ومواطن آخر برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الطابق العلوي من مدرسة العائشية التي تؤوي نازحين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,470 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



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