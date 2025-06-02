ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 54,470 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 52 شهيداً، من بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الركام، إضافة إلى 503 إصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدداً من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وغياب الإمكانيات.وبحسب الوزارة، فإن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ترتفع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 54,470 شهيداً و124,693 إصابة.كما أفادت التقارير بأن عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 بلغ 4,201 شهيد و12,652 إصابة.وأشارت إلى أن عدد شهداء مناطق توزيع المساعدات قد ارتفع إلى 75 شهيداً، وذلك بعد استشهاد 35 مواطناً يوم أمس، بينما تجاوز عدد المصابين في تلك المناطق أكثر من 400 إصابة.