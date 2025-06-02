الشاويش: نزوح أكثر من خمسة آلاف عائلة من مخيمي نور شمس وطولكرم

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس نهاد الشاويش: "إن 5 آلاف عائلة نزحت من مخيمي نور شمس وطولكرم، منذ بدء عدوان الاحتلال قبل أربعة أشهر".وأوضح الشاويش أن 2500 عائلة نزحت من مخيم نور شمس، و3000 عائلة نزحت من مخيم طولكرم، مشددا على رفض أهالي المخيمين سياسة التهجير القسري التي يتعرضون لها".وفنّد الشاويش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، مزاعم سلطات الاحتلال بالسماح للمواطنين بإخراج مقتنياتهم من داخل منازلهم، حيث لا تمنحهم سوى ساعة واحدة فقط لإخراج ما يمكن إخراجه، في الصعوبات التي تواجههم، نظرا لتدمير الاحتلال الشوارع والبنية التحتية.