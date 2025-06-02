شؤون فلسطينية

الشاويش: نزوح أكثر من خمسة آلاف عائلة من مخيمي نور شمس وطولكرم

الشاويش: نزوح أكثر من خمسة آلاف عائلة من مخيمي نور شمس وطولكرم
جانب من نزوح عائلات طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس نهاد الشاويش: "إن 5 آلاف عائلة نزحت من مخيمي نور شمس وطولكرم، منذ بدء عدوان الاحتلال قبل أربعة أشهر". 

وأوضح الشاويش أن 2500 عائلة نزحت من مخيم نور شمس، و3000 عائلة نزحت من مخيم طولكرم، مشددا على رفض أهالي المخيمين سياسة التهجير القسري التي يتعرضون لها".

وفنّد الشاويش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، مزاعم سلطات الاحتلال بالسماح للمواطنين بإخراج مقتنياتهم من داخل منازلهم، حيث لا تمنحهم سوى ساعة واحدة فقط لإخراج ما يمكن إخراجه، في الصعوبات التي تواجههم، نظرا لتدمير الاحتلال الشوارع والبنية التحتية.

أخبار ذات صلة

غزة: أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا خلال حرب الإبادة المستمرة

غزة: أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا خلال حرب الإبادة المستمرة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 54,470 شهيداً

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 54,470 شهيداً

&quot;أطباء بلا حدود&quot;: نظام توزيع المساعدات الحالي بغزة خطير ويفتقر للإنسانية

"أطباء بلا حدود": نظام توزيع المساعدات الحالي بغزة خطير ويفتقر للإنسانية

الشاويش: نزوح أكثر من خمسة آلاف عائلة من مخيمي نور شمس وطولكرم

الشاويش: نزوح أكثر من خمسة آلاف عائلة من مخيمي نور شمس وطولكرم

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء مراكز توزيع &quot;المساعدات&quot; إلى 52

"الإعلامي الحكومي" بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء مراكز توزيع "المساعدات" إلى 52

(أونروا): الآلية الحالية لتوزيع المساعدات بغزة لا تلبي الاحتياجات

(أونروا): الآلية الحالية لتوزيع المساعدات بغزة لا تلبي الاحتياجات

لليوم 127.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط تصعيد عسكري

لليوم 127.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط تصعيد عسكري

الشرطة تقبض على مشتبه به بمقتل مواطن في نابلس

الشرطة تقبض على مشتبه به بمقتل مواطن في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;أطباء بلا حدود&quot;: نظام توزيع المساعدات الحالي بغزة خطير ويفتقر للإنسانية

"أطباء بلا حدود": نظام توزيع المساعدات الحالي بغزة خطير ويفتقر للإنسانية

الشاويش: نزوح أكثر من خمسة آلاف عائلة من مخيمي نور شمس وطولكرم

الشاويش: نزوح أكثر من خمسة آلاف عائلة من مخيمي نور شمس وطولكرم

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء مراكز توزيع &quot;المساعدات&quot; إلى 52

"الإعلامي الحكومي" بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء مراكز توزيع "المساعدات" إلى 52

لليوم 127.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط تصعيد عسكري

لليوم 127.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط تصعيد عسكري

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية عند أبوابه

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية عند أبوابه

الإعلام الحكومي بغزة: فيديو الاحتلال التضليلي المفبرك حول مجزرة المساعدات فضح جريمته

الإعلام الحكومي بغزة: فيديو الاحتلال التضليلي المفبرك حول مجزرة المساعدات فضح جريمته

الاحتلال يدمر مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة

الاحتلال يدمر مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة

منوعات

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

عربي

سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية

سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية

مصر.. تسجيل هزة أرضية جديدة شمال الغردقة

مصر.. تسجيل هزة أرضية جديدة شمال الغردقة

مقترح فرنسي خطير في برنامج إذاعي يمس &quot;جماجم المقاومين الجزائريين&quot;

مقترح فرنسي خطير في برنامج إذاعي يمس "جماجم المقاومين الجزائريين"

المغرب.. الجيش يعزز مدرعات &quot;تاتا&quot; بمدافع إسرائيلية

المغرب.. الجيش يعزز مدرعات "تاتا" بمدافع إسرائيلية