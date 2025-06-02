دولي

مسؤول إيراني: طهران تجهز رداً سلبياً بشأن المقترح الأميركي

مسؤول إيراني: طهران تجهز رداً سلبياً بشأن المقترح الأميركي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر مسؤول إيراني رفيع المستوى، الإثنين، أن بلاده تجهز ردا سلبيا على المقترح الأميركي بشأن التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن حول النووي الإيراني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "رد إيران قد يعتبر رفضا للعرض الأميركي المتحيز تماما".

وكانت إيران قد حضت الولايات المتحدة، الإثنين، على تقديم ضمانات بشأن رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد البلاد، عقب اقتراح أميركي بشأن اتفاق نووي محتمل.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران "نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات"، مضيفا "حتى الآن، لم يرغب الطرف الأميركي في توضيح هذه المسألة".

وأتت تصريحاته غداة تقرير صادر عن الأمم المتحدة يظهر أن طهران كثفت إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد، بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.

وقال الموفد الأميركي في المحادثات النووية، ستيف ويتكوف، الشهر الماضي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعارض أي تخصيب.

وصرح ويتكوف لموقع "برايتبارت نيوز"، قائلا إنه "لا يمكن أن يكون لدى إيران برنامج لتخصيب اليورانيوم مجددا. هذا خطنا الأحمر. لا تخصيب".

وتعهدت إيران مواصلة تخصيب اليورانيوم "مع أو من دون اتفاق" بشأن برنامجها النووي.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قالت "أرسل المبعوث الخاص ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله".

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات الدبلوماسية إلى أن الاقتراح عبارة عن سلسلة من النقاط الموجزة وليس مسودة كاملة.

وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ نيسان/أبريل، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.

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