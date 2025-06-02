دولي

سفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية تبحر من إيطاليا لكسر حصار غزة

سفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية تبحر من إيطاليا لكسر حصار غزة
سفينة مادلين تبحر من إيطاليا لكسر الحصار عن غزة
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت سفينة "مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية، أمس الأحد، من ميناء كاتانيا الإيطالي لكسر الحصار الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان لتحالف أسطول الحرية: "تتجه مادلين إلى غزة محملة بمسحوق الحليب والإمدادات الطبية ومساعدات حيوية أخرى. وتهدف إلى الوصول إلى المياه الإقليمية الفلسطينية عبر المياه الإقليمية الأوروبية، وهي مياه دولية تمامًا".

وأضاف أن "هذه الرحلة، غير المسلحة وغير العنيفة، متوافقة تمامًا مع القانون الدولي. أي هجوم أو تدخل يُعدّ عملًا متعمدا وغير قانوني ضد المدنيين".

وقبل انطلاق السفينة الشراعية التي يبلغ طولها 18 مترًا، توافد العديد من الناس إلى الميناء لدعمها، حاملين الأعلام الفلسطينية، فيما تقل السفينة 12 شخصًا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وقالت ثونبرغ قبل مغادرة الميناء: إنهم في "مهمة مدنية تهدف إلى كسر الحصار عن غزة رمزيًا".

وأضافت "إذا بقيت ذرة واحدة من الإنسانية، فعلينا أن نناضل من أجل فلسطين، من أجل فلسطين حرة. أنا هنا لأن ذلك واجب".

ومن المتوقع أن تصل "مادلين" إلى شواطئ غزة بعد رحلة تستغرق حوالي أسبوع، لكن هناك خطر إيقافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في المياه الدولية، كما حدث مع سفينة "الضمير" التابعة لائتلاف أسطول الحرية في مايو الماضي.

ويشار إلى أن "مادلين" هي السفينة رقم 36 التي تأتي في إطار المحاولات المتكررة لأسطول تحالف الحرية، الذي يصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه حركة تضامن شعبية تتألف من عدة مبادرات حول العالم، "تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة".

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