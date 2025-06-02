"الإعلامي الحكومي" بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء مراكز توزيع "المساعدات" إلى 52

رام الله - دنيا الوطنأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة جديدة اليوم، بقتل ثلاثة مدنيين مُجوَّعين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في مدينة رفح.وقال المكتب في بيان له، الإثنين، إن ما يجري "استمرار واضح لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوماً"وتابع أن "عدد شهداء مجازر مراكز توزيع "المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة ارتفع إلى 52 شهيداً و340 مصاباً، منذ بدء العمل بهذه المراكز في 27 مايو 2025م".ومطلع مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، لتعاود إسرائيل إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بعد السماح بإدخال كمية محدودة منها خلال فترة وقف إطلاق النار.