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شؤون فلسطينية

(أونروا): الآلية الحالية لتوزيع المساعدات بغزة لا تلبي الاحتياجات

(أونروا): الآلية الحالية لتوزيع المساعدات بغزة لا تلبي الاحتياجات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، إن آلية توزيع المساعدات الأميركية المدعومة من إسرائيل "لا تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة" بقطاع غزة.

وطالبت الوكالة الأممية بتمكينها من إيصال المساعدات بـ"أمان" لفلسطيني قطاع غزة الذين يعيشون مجاعة متفاقمة منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقال مدير شؤون (أونروا) سام روز، في بيان نشرته الوكالة الأممية: "لقد أظهرت الأمم المتحدة خلال وقف إطلاق النار أننا نمتلك القدرة على إيصال المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع للوصول إلى الناس حيثما كانوا".

وتابع: ‏"طرق التوزيع الحالية لا تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة، خاصة بالنسبة للمرضى وكبار السن والجرحى".

وأشار إلى أن الأونروا تدير "أكبر عملية متواصلة تابعة للأمم المتحدة في العالم لتوزيع الغذاء"، مشددا على أن الإمدادات الإنسانية "جاهزة"، بينما الحاجة الملحة هو لـ"الوصول لتسليم المساعدات مباشرة إلى من هم بحاجة لها، فلا قت لنضيعه".

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل، وفقا للأمم المتحدة، الفلسطينيين نحو المجاعة، من خلال إغلاقها المعابر أمام المساعدات الإنسانية، ولا سيّما المواد الغذائية.

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