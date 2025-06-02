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شؤون فلسطينية

لليوم 127.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط تصعيد عسكري

لليوم 127.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط تصعيد عسكري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ127 على التوالي، ولليوم الـ114 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع وحصار خانق.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مستمر في شوارع المدينة وأحيائها، خاصة في شارع نابلس ووسط السوق، وتنصب الحواجز المفاجئة، وتُجري عمليات تفتيش واستجواب للمواطنين والمركبات، مصحوبة بإطلاق أبواق الآليات بطريقة استفزازية والسير بعكس اتجاه الطرقات.

وأضافت، أن قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها عند حواجزها العسكرية المقامة قرب مداخل المدينة، وتحديدا حاجز عناب العسكري شرقا، حيث تتحكم في فتحه وإغلاقه بشكل مزاجي، ما يعيق حركة المواطنين، ويخلق أزمات مرورية خانقة لساعات طويلة.

كما تنصب قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى حاجزا عسكريا عند بوابة جسر جبارة جنوب المدينة، وتوقف المركبات وتفتشها بدقة، وتُخضع الركاب للاستجواب، وسط إجراءات تعسفية تصل في كثير من الأحيان إلى الإغلاق الكامل للحاجز ومنع المرور نهائيًا.

ويواصل الاحتلال فرض حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تنتشر قواته في الأزقة والحارات، وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم لتفقدها أو أخذ مقتنياتهم، مع إطلاق النار المباشر على كل من يحاول الاقتراب.

وشهد مخيم نور شمس خلال الأسبوعين الماضيين حملة هدم واسعة طالت أكثر من 20 مبنى سكنيا، تضررت خلالها منازل مجاورة، ضمن خطة إسرائيلية لهدم 106 مبانٍ في كلا المخيمين (58 في مخيم طولكرم، و48 في نور شمس)، بهدف فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية للمخيمين.

وفي هذا السياق، سلّمت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي إخطارات هدم فوري لـ58 مبنى سكنيا في مخيم طولكرم، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية، وأمهلت السكان ثلاث ساعات فقط للإخلاء، مع تشديد الإجراءات العسكرية واعتداءات بحق المواطنين شملت التنكيل والاحتجاز والتهديد.

وتستولي قوات الاحتلال على عدد من المباني السكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة، بعد إخلاء سكانها قسرا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

كما يشهد شارع نابلس الرابط بين مخيمي طولكرم ونور شمس أضرارًا كبيرة بسبب السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال قبل عدة أشهر، ما أعاق حركة المركبات وزاد معاناة المواطنين.

وأسفر هذا العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.

ووفقًا لآخر المعطيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

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