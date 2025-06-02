الشرطة تقبض على مشتبه به بمقتل مواطن في نابلس

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة الفلسطينية، الإثنين، على شخص مطلوب ومشتبه به بالضلوع بشجار أدى إلى مقتل مواطن بالبلدة القديمة بنابلس.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، إن المباحث العامة وخلال متابعة التحقيقات بالشجار الذي حصل مساء يوم السبت في منطقة باب الساحة بالبلد القديمة في نابلس، وأدى لمقتل مواطن، وبتكثيف عمليات البحث والتحري تم الاشتباه بشخص، وتحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه.وأكد ارزيقات التحفظ على المشتبه به لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا.