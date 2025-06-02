"الصحة" بغزة: 41% من مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة توفوا بسبب الحرب

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في قطاع غزة، إن 41% من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب، جراء حرمانهم من الوصول إلى مراكز الغسيل، وتدمير المراكز والأقسام المخصصة لهم.وأوضحت الوزارة في تصريح لها، الإثنين، أن قوات الاحتلال نسفت مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال القطاع، الذي كان يقدم خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى.وحذرت من تبعات تدمير المركز على الوضع الصحي لمرضى الكلى، معتبرة ما يجري "كارثة لا يمكن توقع نتائجها"، حيث يعمل الاحتلال وفق منهجية خطيرة على إفراغ شمال القطاع من المستشفيات، ومراكز الرعاية التخصصية.