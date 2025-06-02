تركيا و(حماس) تبحثان المرحلة النهائية لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بوساطة أميركية

وأمس، أكدت حركة (حماس)، استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ورحبت الحركة في بيان ، باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال على شعبنا في القطاع.



وأبدت استعدادها "للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولًا إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، بحثا خلاله المرحلة النهائية من مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بوساطة أمريكية.وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، تناول الاتصال الجهود التي تبذلها تركيا بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء المأساة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، وضمان عبور المساعدات الإنسانية بشكل فوري.وشدد قالن خلال الاتصال على أهمية استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر.