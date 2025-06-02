عاجل

  • سلسة غارات جوّية إسرائيلية تستهدف عدة منازل في جباليا البلد شمالي غزة

  • طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً مأهولاً بالسكان في شارع غزة القديم شمالي القطاع

  • آليات الاحتلال تهدم سور مستشفى غزة الأوروبي شرقي خان يونس وتنفذ عمليات تجريف في محيطه

دولي

الرئيس الإيطالي: من "اللاإنسانية" تجويع إسرائيل لغزة بصغارها ومُسنيها

الرئيس الإيطالي: من "اللاإنسانية" تجويع إسرائيل لغزة بصغارها ومُسنيها
الرئيس الإيطالي - سيرجيو ماتاريلا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الإثنين، إنه "من اللاإنسانية" أن تحكم إسرائيل على الفلسطينيين في غزة بالجوع بصغارها ومُسنيها.

جاء ذلك، في كلمته خلال حفل في قصر كويرينالي بالعاصمة روما لممثلين دبلوماسيين عن دول ومنظمات دولية معتمدة لدى إيطاليا، لمناسبة يوم الجمهورية الذي يُحتفل به كل عام في 2 حزيران/ يونيو.

وأعرب ماتاريلا عن أمله في أن تسمح إسرائيل فورا لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة، مضيفا أنه "من اللاإنسانية أن يُحكم على شعب بأكمله، من الصغار إلى المسنين، بالجوع".

وأكد حق الفلسطينيين في وطنهم ضمن حدود محددة ومعروفة، وأنه من غير المقبول حرمان الفلسطينيين في غزة من تطبيق القانون الإنساني.

أخبار ذات صلة

رئيس تشيلي يتعهّد زيادة الضغط على إسرائيل بسبب حربها على غزة

رئيس تشيلي يتعهّد زيادة الضغط على إسرائيل بسبب حربها على غزة

الرئيس الإيطالي: من &quot;اللاإنسانية&quot; تجويع إسرائيل لغزة بصغارها ومُسنيها

الرئيس الإيطالي: من "اللاإنسانية" تجويع إسرائيل لغزة بصغارها ومُسنيها

إصابات في هجوم بزجاجات حارقة على فعالية مؤيدة لإسرائيل بولاية كولورادو الأميركية

إصابات في هجوم بزجاجات حارقة على فعالية مؤيدة لإسرائيل بولاية كولورادو الأميركية

أول تعليق من الرئيس الأوكراني بعد الهجوم &quot;النوعي&quot; في عمق روسيا

أول تعليق من الرئيس الأوكراني بعد الهجوم "النوعي" في عمق روسيا

أوكرانيا تضرب 4 مطارات روسية

أوكرانيا تضرب 4 مطارات روسية

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

عائلات الأسرى القتلى بغزة تجتمع برئيس الأركان الإسرائيلي وتحذّر من توسيع الحرب

عائلات الأسرى القتلى بغزة تجتمع برئيس الأركان الإسرائيلي وتحذّر من توسيع الحرب

إيران تُعلن تسلّمها مقترح أميركي بشأن برنامجها النووي

إيران تُعلن تسلّمها مقترح أميركي بشأن برنامجها النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية عند أبوابه

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية عند أبوابه

الإعلام الحكومي بغزة: فيديو الاحتلال التضليلي المفبرك حول مجزرة المساعدات فضح جريمته

الإعلام الحكومي بغزة: فيديو الاحتلال التضليلي المفبرك حول مجزرة المساعدات فضح جريمته

الاحتلال يدمر مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة

الاحتلال يدمر مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة

إعادة انتخاب بورصة فلسطين عضواً في مجلس إدارة اتحاد الأسواق المالية الأوروبية الآسيوية

إعادة انتخاب بورصة فلسطين عضواً في مجلس إدارة اتحاد الأسواق المالية الأوروبية الآسيوية

أحد الناجين من مجزرة المساعدات في رفح يروي تفاصيل ليلة الرعب

أحد الناجين من مجزرة المساعدات في رفح يروي تفاصيل ليلة الرعب

الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

أبو سلمية: خمسة مرضى بالسرطان يموتون يومياً بغزة لعدم وجود رعاية طبية

أبو سلمية: خمسة مرضى بالسرطان يموتون يومياً بغزة لعدم وجود رعاية طبية

منوعات

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

عربي

مصر.. تسجيل هزة أرضية جديدة شمال الغردقة

مصر.. تسجيل هزة أرضية جديدة شمال الغردقة

مقترح فرنسي خطير في برنامج إذاعي يمس &quot;جماجم المقاومين الجزائريين&quot;

مقترح فرنسي خطير في برنامج إذاعي يمس "جماجم المقاومين الجزائريين"

المغرب.. الجيش يعزز مدرعات &quot;تاتا&quot; بمدافع إسرائيلية

المغرب.. الجيش يعزز مدرعات "تاتا" بمدافع إسرائيلية

دمشق تعلن التوصل إلى اتفاق حول ملفات مهمة مع وفد &quot;قسد&quot;

دمشق تعلن التوصل إلى اتفاق حول ملفات مهمة مع وفد "قسد"