شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة مواطنين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا واعتقلت تسعة مواطنين هم: أحمد محمد حسن الفسفوس، ويزن خالد حامد النمورة، ورأفت طالب أبو سباع، ومعتز بدر التلاحمة، وكامل محمد كامل نصار، وحسن أحمد حسن الدراويش، ونديم بسام فقوسة، وسائد خالد حامد النمورة، وعبدو منجد قزاز.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منازل المعتقلين وفتشت وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت بلدات الظاهرية، والسموع، وبيت أمر، وعدة أحياء من مدينة الخليل.

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