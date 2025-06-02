لليوم الثاني على التوالي.. شهداء وإصابات برصاص جيش الاحتلال قرب مركز المساعدات برفح



وأعلنت مصادر في مستشفى ناصر الطبي، اليوم الإثنين، استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 35 بنيران الجيش الإسرائيلي لدى محاولتهم الوصول لمركز مساعدات الشركة المدعومة إسرائيليا وأميركيا غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وأكدت مصادر طبية وصول الشهداء والجرحى إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني غربي رفح، بينما جرى نقل الشهداء وبعض المصابين بجروح خطيرة إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.



وكان مكتب الإعلام الحكومي بغزة أعلن أمس الأحد استشهاد 32 فلسطينيا إضافة إلى 200 مصاب في مجزرة مركز توزيع المساعدات غربي رفح وقرب مركز مساعدات الشركة الأميركية في محور نتساريم وسط القطاع.



في حين بلغ العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء افتتاح مراكز المساعدات في 27 مايو/أيار الماضي 49 شهيدا و305 مصابين.



واستشهد المواطن حسام بسام وافي (36 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها أمس في قصف الاحتلال شارع صلاح الدين شرق مدينة خان يونس.



ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شرق مدينة رفح، وأخرى في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.



ودمرت طائرات الاحتلال الحربية مسجد أنصار بدير البلح وسط القطاع، باستهدافه بثلاثة صواريخ.



وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق القريبة المحيطة بدوار الصفطاوي شمال غرب غزة.



رام الله - دنيا الوطنلليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف الفلسطينيين قرب مركز توزيع مساعدات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات الفلسطينيين.