شؤون فلسطينية

الاحتلال يدمر مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة

الاحتلال يدمر مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة
الاحتلال يدمر مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى، شمال قطاع غزة، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن المركز كان يقدم خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى في شمال القطاع، مؤكدة أن تدميره يضع الحالة الصحية لمرضى الكلى أمام كارثة لا يمكن توقع نتائجها.

وأشارت إلى أن 41% من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب، جراء حرمانهم من الوصول إلى مراكز الغسيل وبعد تدمير المراكز والأقسام المخصصة لهم.

وتابعت أن الاحتلال يعمل وفق منهجية خطيرة لإفراغ شمال القطاع من المستشفيات ومراكز الرعاية التخصصية.

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