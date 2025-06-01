حماس: مستعدون لجولة مفاوضات حول نقاط الخلاف في مقترح ويتكوف

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ورحبت الحركة في بيان ، باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال على شعبنا في القطاع.وأبدت استعدادها "للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولًا إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال".