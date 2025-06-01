شؤون فلسطينية

إعادة انتخاب بورصة فلسطين عضواً في مجلس إدارة اتحاد الأسواق المالية الأوروبية الآسيوية

إعادة انتخاب بورصة فلسطين عضواً في مجلس إدارة اتحاد الأسواق المالية الأوروبية الآسيوية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت بورصة فلسطين إلكترونياً ممثلة بمديرها العام السيد نهاد كمال في أعمال الجمعية العمومية 41 لاتحاد الأسواق الأوروبية الآسيوية The Federation of Euro-Asian Capital Markets (FEAS)، الذي عقد في العاصمة الأرمينية يريفان الخميس الماضي 29/05/2025.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على أهم نشاطات الاتحاد ومناقشة الأداء المالي، إضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة التي تمتد لعامين قادمين، بما في ذلك الرئيس ونائبه ورئيس لجنة الأعمال وأعضاء لجنة التدقيق.

وضم المجلس الجديد 11 عضواً من أسواق المال الأعضاء في الاتحاد، وتشمل مقعد الرئاسة مثله السيد رادو هانغا الرئيس التنفيذي لبورصة بوخارست، والسيد عبد الله النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية نائباً للرئيس، وعضوية كل بورصة أرمينيا، بورصة مسقط، وبورصة كازخستان، وبورصة عمان، وبورصة فلسطين، وبورصة أثينا، وبورصة طهران.

وفي تعقيبه، قال كمال: "إن إعادة انتخاب البورصة لهذا المنصب هو تأكيد على الثقة التي تتمتع بها بورصة فلسطين على مستوى أسواق المال في الإقليم والمنطقة، لا سيما في ظل عضوياتها المختلفة في العديد من المؤسسات العالمية والإقليمية التي تُعنى بصناعة الأوراق المالية".

وأشار إلى أن البورصة ستدفع باتجاه تعزيز الجهود الرامية لاستحداث المزيد من الأدوات والخدمات في السوق المحلية، كما وستمنح بورصة فلسطين فرصة المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والمبادرات التي تهدف إلى التطوير والتكامل بين الأسواق المالية الأعضاء.

يشار إلى أن اتحاد الأسواق الأوروبية الآسيوية تأسس في العام 1995، ومقره الرئيسي في العاصمة الأرمينية- يريفان، ويبلغ عدد أعضائه حالياً 47 عضواً من 32 دولة، وقد حصلت بورصة فلسطين على العضوية الكاملة في الاتحاد في العام 2000 بالإضافة إلى عضويتها في اتحاد البورصات العالمي (WEF) واتحاد أسواق المال العربية (AFCM).

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