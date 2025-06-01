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مقترح فرنسي خطير في برنامج إذاعي يمس "جماجم المقاومين الجزائريين"

مقترح فرنسي خطير في برنامج إذاعي يمس "جماجم المقاومين الجزائريين"
رام الله - دنيا الوطن
أثار برنامج إذاعي فرنسي موجة غضب واسعة بعد أن طال ملف "جماجم المقاومين الجزائريين" المحفوظة في باريس وربطه بقضية الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر.

وتحولت قضية سجن الكاتب "الفرانكو ـ جزائري"، بوعلام صنصال، إلى هوس لدى الفرنسيين، ووصل إلى حد مناقشة إمكانية "مبادلته بجماجم المقاومين الجزائريين"، على برنامج إذاعي فرنسي.

وارتبط الجدل بتصريحات الصحفية الفرنسية اللبنانية ليا سلامة من إذاعة "فرانس أنتر"، التي اقترحت "مبادلة جماجم المقاومين الجزائريين بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر".

وفي تعليقه على ذلك كتب وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، عبر حسابه في منصة "إكس": "صحفية تقترح استبدال تسعة آلاف جمجمة (لمقاومين) جزائريين في متحف الإنسان بباريس، مقابل الإفراج عن صنصال.. هذه فضيحة".

وقد بلغ عدد الجماجم الموجودة في متحف الإنسان بفرنسا حوالي 9 آلاف، ما يجعل هذا المقترح استفزازا صارخا لكل الجزائريين، حيث تشكل قضية استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين واحدة من أبرز المطالب التي ترفعها الجزائر باستمرار.

يذكر أن بوعلام صنصال، البالغ من العمر 80 سنة، مسجون منذ نوفمبر 2024، وقد أدانته محكمة جزائرية ابتدائيا بالسجن خمس سنوات، مع تحديد موعد الاستئناف يوم 24 يونيو المقبل.

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