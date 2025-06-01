عربي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري وويتكوف بشأن غزة

تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري وويتكوف بشأن غزة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
رام الله - دنيا الوطن
تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الأحد، ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الامريكى الخاص للشرق الأوسط، وذلك في "إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة ازاء الوضع في قطاع غزة وفي منطقة الشرق الأوسط"، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتصال تناول "الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل الي صفقة تضمن وقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى والنفاذ الكامل للمساعدات".

وتابعت: شدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على الأهمية البالغة لوقف الحرب الحالية والعدوان الإسرائيلي على غزة، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للقطاع من أجل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "كما تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة ويجسد رؤية ترامب الداعية لتحقيق السلام الشامل في المنطقة".

من جانبه، أكد ويتكوف على تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي في "جهود الوساطة المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن إطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات"، وفق البيان.

أخبار ذات صلة

تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري وويتكوف بشأن غزة

تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري وويتكوف بشأن غزة

&quot;نيراث في خطر&quot;.. رسالة عاجلة إلى مصر من طاقم سفينة محاصر في ميناء باليمن

"نيراث في خطر".. رسالة عاجلة إلى مصر من طاقم سفينة محاصر في ميناء باليمن

أمير الكويت والشرع يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

أمير الكويت والشرع يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

شهيد ومصاب جرّاء غارتين من طيران الاحتلال المسيّر جنوبي لبنان

شهيد ومصاب جرّاء غارتين من طيران الاحتلال المسيّر جنوبي لبنان

مطار الملك عبد العزيز يصدر قائمة بـ12 مادة محظورة على القادمين إلى السعودية

مطار الملك عبد العزيز يصدر قائمة بـ12 مادة محظورة على القادمين إلى السعودية

بري: حزب الله جمع سلاحه وملتزم بوقف إطلاق النار

بري: حزب الله جمع سلاحه وملتزم بوقف إطلاق النار

الشرع: إسرائيل شريكة أمنية في المستقبل

الشرع: إسرائيل شريكة أمنية في المستقبل

مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية

مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

أبو سلمية: خمسة مرضى بالسرطان يموتون يومياً بغزة لعدم وجود رعاية طبية

أبو سلمية: خمسة مرضى بالسرطان يموتون يومياً بغزة لعدم وجود رعاية طبية

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 54,418

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 54,418

بن غفير لقادة شرطة الاحتلال: عيّنتكم لتطبيق سياستي ضد رفع صوت الأذان

بن غفير لقادة شرطة الاحتلال: عيّنتكم لتطبيق سياستي ضد رفع صوت الأذان

&quot;التربية&quot; تنفذ النسخة التجريبية من الاختبار الوطني المحوسب

"التربية" تنفذ النسخة التجريبية من الاختبار الوطني المحوسب

بلدية خان يونس: خروج خط مياه (ميكروت) عن الخدمة بسبب استهدافات الاحتلال المتكررة

بلدية خان يونس: خروج خط مياه (ميكروت) عن الخدمة بسبب استهدافات الاحتلال المتكررة

&quot;الصحة&quot; بغزة: شهداء &quot;مجزرة المساعدات&quot; تعرضوا لطلق ناري بالرأس أو الصدر

"الصحة" بغزة: شهداء "مجزرة المساعدات" تعرضوا لطلق ناري بالرأس أو الصدر

منوعات

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

عربي

&quot;نيراث في خطر&quot;.. رسالة عاجلة إلى مصر من طاقم سفينة محاصر في ميناء باليمن

"نيراث في خطر".. رسالة عاجلة إلى مصر من طاقم سفينة محاصر في ميناء باليمن

أمير الكويت والشرع يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

أمير الكويت والشرع يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

شهيد ومصاب جرّاء غارتين من طيران الاحتلال المسيّر جنوبي لبنان

شهيد ومصاب جرّاء غارتين من طيران الاحتلال المسيّر جنوبي لبنان

مطار الملك عبد العزيز يصدر قائمة بـ12 مادة محظورة على القادمين إلى السعودية

مطار الملك عبد العزيز يصدر قائمة بـ12 مادة محظورة على القادمين إلى السعودية