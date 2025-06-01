تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري وويتكوف بشأن غزة





وتابعت: شدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على الأهمية البالغة لوقف الحرب الحالية والعدوان الإسرائيلي على غزة، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للقطاع من أجل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.



وأضافت: "كما تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة ويجسد رؤية ترامب الداعية لتحقيق السلام الشامل في المنطقة".



من جانبه، أكد ويتكوف على تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي في "جهود الوساطة المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن إطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات"، وفق البيان.

رام الله - دنيا الوطنتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الأحد، ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الامريكى الخاص للشرق الأوسط، وذلك في "إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة ازاء الوضع في قطاع غزة وفي منطقة الشرق الأوسط"، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتصال تناول "الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل الي صفقة تضمن وقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى والنفاذ الكامل للمساعدات".