شؤون فلسطينية

بيان مصري-قطري: جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة

بيان مصري-قطري: جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصر وقطر مواصلتهما جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة ارتكازاً على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأكد بيان مصري قطري أنه يتم العمل بما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح.

وأكدت مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة اعتزامهما تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات، ودعا البلدان لضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسؤولية ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة بقطاع غزة وإعادة الاستقرار والهدوء للمنطقة.

وأعربت الدولتان عن تطلعهما لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وبما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وعبّر البيان عن أمل مصر وقطر أن يتم التوصل لاتفاق يضمن التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بغزة، وصولاً لإنهاء الحرب بشكل كامل والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقاً للخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس الماضي.

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بيان مصري-قطري: جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة

بيان مصري-قطري: جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة

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