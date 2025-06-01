شؤون فلسطينية

الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الشرطة إن قوة من شرطة مكافحة المخدرات في رام الله، تساندها قوة شرطية وأخرى من الأجهزة الأمنية، داهمت في مهمة نوعية ومعقدة، وكرا لشخصين من أخطر تجار المخدرات في مخيم الجلزون شمال رام الله، وضبطت 5.8 كغم من المواد المخدرة.

وأضافت الشرطة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أنه بمتابعة حثيثة ورصد مستمر لشخصين مطلوبين للقضاء في قضايا مخدرات، وردت معلومات مؤكدة لشرطة مكافحة المخدرات في رام الله عن وجود الشخصين في مخيم الجلزون، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة. وعلى الفور، وبعد استصدار أوامر التفتيش اللازمة من النيابة العامة، تحركت قوة من فرع إدارة مكافحة المخدرات، تساندها قوة من الشرطة الخاصة والأجهزة الأمنية، إلى مكان وجودهما، وتم إلقاء القبض عليهما.

وأضافت أنه بتفتيش منزليهما، عُثر على 4 كيلوغرامات من مادة يُشتبه بأنها الحشيش، وكيلو ونصف كيلوغرام من مادة يُشتبه بأنها القنب الصناعي، و300 غرام من مادة يُشتبه بأنها القنب المهجن، وغرامان من مادة يُشتبه بأنها الكوكايين المخدر، إضافة إلى أدوات تُستخدم في التصنيع، ومبلغ مالي يُقدّر بـ3650 شيقلا من فئات مختلفة يُعتقد أنه من عائدات بيع المواد المخدرة.

وأكدت أنه تم التحفظ على المشتبه بهما والمواد المضبوطة، تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وشكرت الشرطة أهالي المخيم على تعاونهم مع الشرطة لما فيه الحفاظ على النسيج المجتمعي في المخيم، ومسؤوليتهم الوطنية العالية تجاه المخيم.

أخبار ذات صلة

أحد الناجين من مجزرة المساعدات في رفح يروي تفاصيل ليلة الرعب

أحد الناجين من مجزرة المساعدات في رفح يروي تفاصيل ليلة الرعب

الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

فتح تطالب حماس بالخروج من المشهد السياسي في غزة

فتح تطالب حماس بالخروج من المشهد السياسي في غزة

أبو سلمية: خمسة مرضى بالسرطان يموتون يومياً بغزة لعدم وجود رعاية طبية

أبو سلمية: خمسة مرضى بالسرطان يموتون يومياً بغزة لعدم وجود رعاية طبية

الوفد الوزاري العربي يندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة ويعتبره دليلاً على تطرفها

الوفد الوزاري العربي يندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة ويعتبره دليلاً على تطرفها

قيادي بحماس يكشف كواليس المحادثات الأخيرة مع ويتكوف بشأن غزة

قيادي بحماس يكشف كواليس المحادثات الأخيرة مع ويتكوف بشأن غزة

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

&quot;الهلال الأحمر&quot;: نواصل الجهود الإنسانية والطبية في مختلف أنحاء قطاع غزة رغم الظروف الصعبة

"الهلال الأحمر": نواصل الجهود الإنسانية والطبية في مختلف أنحاء قطاع غزة رغم الظروف الصعبة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 54,418

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 54,418

بن غفير لقادة شرطة الاحتلال: عيّنتكم لتطبيق سياستي ضد رفع صوت الأذان

بن غفير لقادة شرطة الاحتلال: عيّنتكم لتطبيق سياستي ضد رفع صوت الأذان

&quot;التربية&quot; تنفذ النسخة التجريبية من الاختبار الوطني المحوسب

"التربية" تنفذ النسخة التجريبية من الاختبار الوطني المحوسب

بلدية خان يونس: خروج خط مياه (ميكروت) عن الخدمة بسبب استهدافات الاحتلال المتكررة

بلدية خان يونس: خروج خط مياه (ميكروت) عن الخدمة بسبب استهدافات الاحتلال المتكررة

&quot;الصحة&quot; بغزة: شهداء &quot;مجزرة المساعدات&quot; تعرضوا لطلق ناري بالرأس أو الصدر

"الصحة" بغزة: شهداء "مجزرة المساعدات" تعرضوا لطلق ناري بالرأس أو الصدر

المجلس الوطني يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال

المجلس الوطني يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال

منوعات

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

عربي

أمير الكويت والشرع يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

أمير الكويت والشرع يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

شهيد ومصاب جرّاء غارتين من طيران الاحتلال المسيّر جنوبي لبنان

شهيد ومصاب جرّاء غارتين من طيران الاحتلال المسيّر جنوبي لبنان

مطار الملك عبد العزيز يصدر قائمة بـ12 مادة محظورة على القادمين إلى السعودية

مطار الملك عبد العزيز يصدر قائمة بـ12 مادة محظورة على القادمين إلى السعودية

بري: حزب الله جمع سلاحه وملتزم بوقف إطلاق النار

بري: حزب الله جمع سلاحه وملتزم بوقف إطلاق النار