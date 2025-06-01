الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

رام الله - دنيا الوطنقال جهاز الشرطة إن قوة من شرطة مكافحة المخدرات في رام الله، تساندها قوة شرطية وأخرى من الأجهزة الأمنية، داهمت في مهمة نوعية ومعقدة، وكرا لشخصين من أخطر تجار المخدرات في مخيم الجلزون شمال رام الله، وضبطت 5.8 كغم من المواد المخدرة.وأضافت الشرطة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أنه بمتابعة حثيثة ورصد مستمر لشخصين مطلوبين للقضاء في قضايا مخدرات، وردت معلومات مؤكدة لشرطة مكافحة المخدرات في رام الله عن وجود الشخصين في مخيم الجلزون، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة. وعلى الفور، وبعد استصدار أوامر التفتيش اللازمة من النيابة العامة، تحركت قوة من فرع إدارة مكافحة المخدرات، تساندها قوة من الشرطة الخاصة والأجهزة الأمنية، إلى مكان وجودهما، وتم إلقاء القبض عليهما.وأضافت أنه بتفتيش منزليهما، عُثر على 4 كيلوغرامات من مادة يُشتبه بأنها الحشيش، وكيلو ونصف كيلوغرام من مادة يُشتبه بأنها القنب الصناعي، و300 غرام من مادة يُشتبه بأنها القنب المهجن، وغرامان من مادة يُشتبه بأنها الكوكايين المخدر، إضافة إلى أدوات تُستخدم في التصنيع، ومبلغ مالي يُقدّر بـ3650 شيقلا من فئات مختلفة يُعتقد أنه من عائدات بيع المواد المخدرة.وأكدت أنه تم التحفظ على المشتبه بهما والمواد المضبوطة، تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.وشكرت الشرطة أهالي المخيم على تعاونهم مع الشرطة لما فيه الحفاظ على النسيج المجتمعي في المخيم، ومسؤوليتهم الوطنية العالية تجاه المخيم.