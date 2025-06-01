فتح تطالب حماس بالخروج من المشهد السياسي في غزة

رام الله - دنيا الوطنصعّدت حركة فتح من لهجتها تجاه حركة حماس، مطالبةً إياها بالخروج من المشهد السياسي في قطاع غزة.وقال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح في غزة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "أبلغنا حماس أن عليها مغادرة المشهد السياسي في القطاع"، مشدداً على أن الحركة مطالبة بالتعامل بجدية أكبر مع التطورات ودعم الحكومة الفلسطينية.ورداً على الحديث عن مقترحات إسرائيلية بإخراج قيادات حماس من غزة، أكد الحايك رفض فتح لأي محاولة لتهجير فلسطينيين من القطاع، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية. وأضاف: "لن نقبل بخروج أي مواطن فلسطيني من غزة".كما طالب بإنهاء إدارة حماس للقطاع، قائلاً إن "المنظومة الأمنية التي كانت تتبع لحماس انهارت بالكامل".ومنذ استئناف الحرب في مارس الماضي، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في مختلف مناطق قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية خانقة وتصاعد في الضغوط الإقليمية والدولية لوقف التصعيد.