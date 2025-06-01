شؤون فلسطينية

أبو سلمية: خمسة مرضى بالسرطان يموتون يومياً بغزة لعدم وجود رعاية طبية

أبو سلمية: خمسة مرضى بالسرطان يموتون يومياً بغزة لعدم وجود رعاية طبية
11 ألف مريض سرطان في غزة بدون علاج
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن خمسة مرضى بالسرطان يموتون يومياً في بيوتهم، بسبب عدم وجود رعاية طبية في القطاع مع استمرارحرب الإبادة الإسرائيلية.

وأضاف أبو سلمية، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مستشفيات القطاع، تخسر "كثيرا من المرضى والجرحى بسبب شح وحدات الدم".

وأشار إلى أن المستشفيات تعاني أيضاً من شح المياه النقية حتى في وحدات غسيل الكلى.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، توقف خدمة العلاج الكيميائي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وقالت الصحة، بيان صحفي، إن "إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف من حدة الوضع الكارثي للمرضى".

وأفادت بأن 11 ألف مريض سرطان في غزة بدون علاج ورعاية صحية مناسبة، مشيرة إلى أن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

وأوضحت أن عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يفاقم الحالة الصحية للمرضى، لافتة إلى أن 64%  من أدوية السرطان رصيدها صفر.

وأكدت صحة غزة أن مرضى السرطان محاصرون بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية، مناشدة كافة الجهات الضغط على الاحتلال لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم .

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