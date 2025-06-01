شؤون فلسطينية

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق
بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق
رام الله - دنيا الوطن
قالت بلدية غزة، إنه مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حاجة المواطنين والنازحين إلى المياه، تعيش المدينة أوضاعًا كارثية بسبب تدمير الاحتلال نحو 75% من آبار المياه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعدم توفّر الوقود اللازم لتشغيل الآبار المتبقية.

وأضافت البلدية، في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، الأحد، أن تلك العوامل بالإضافة إلى تقطّع فترات ضخّ مياه (ميكروت)، نتج عنه "حالة عطش شديدة تعيشها المدينة، قد تؤدي إلى أزمات صحية وبيئية خطيرة إذا لم تتدخل الجهات والمنظمات الدولية بشكل عاجل لتوفير الإمكانيات المطلوبة، والوقود، وإعادة تأهيل المرافق المدمرة وتشغيلها، وتوفير المياه للمواطنين.

وأكدت البلدية، أن كميات المياه المتوفرة حاليًا لا تتجاوز 35 ألف كوب يوميًا من أصل 120 ألف كوب كانت تُضخ قبل العدوان في مثل هذه الفترات، وهي كمية تُعد شديدة الانخفاض مقارنة بالاحتياج الفعلي للمدينة.

وأشارت إلى أن هذه الكمية تتوزع بين نحو 20 ألف كوب من مياه (ميكروت)، و15 ألف كوب تُنتجها آبار البلدية التي تعمل لساعات محدودة جدًا بسبب نقص الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى كميات محدودة من الآبار الخاصة.

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