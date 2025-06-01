جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل جهودها الإنسانية والطبية في مختلف أنحاء قطاع غزة













غزة - دنيا الوطنتواصل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جهودها الإنسانية والطبية في مختلف أنحاء قطاع غزة، رغم الظروف الميدانية الصعبة والتحديات المتواصلة. وامتداداً لهذه الجهود، استقبل مستشفى الأمل التابع للجمعية في محافظة خانيونس، عدداً من الإصابات التي تم تحويلها من مستشفيات أخرى في خانيونس.وأشارت الجمعية إلى أنه تم تشغيل جميع غرف العمليات في المستشفى لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة، إلى جانب تعزيز الطواقم الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان تقديم الرعاية العاجلة للجرحى والمصابين.وبعد إجراء العمليات، تم إدخال بعض الحالات إلى قسم العناية المركزة لمتابعة أوضاعهم الصحية.كما تم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفى الأمل الميداني التابع للجمعية، بهدف تخفيف العبء عن مستشفى الامل العام في ظل تزايد أعداد الإصابات والحاجة الماسة للتدخل السريع.وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استمرارها في أداء واجبها الإنساني، وتقديم الدعم الطبي والإغاثي للمواطنين، ضمن التزامها بتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.