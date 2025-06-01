شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 54,418

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 54,418
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,418، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 124,190، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 37 شهيدا (منهم خمسة شهداء انتُشلت جثامينهم)، و136 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

أخبار ذات صلة

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل جهودها الإنسانية والطبية في مختلف أنحاء قطاع غزة

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل جهودها الإنسانية والطبية في مختلف أنحاء قطاع غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 54,418

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 54,418

بن غفير لقادة شرطة الاحتلال: عيّنتكم لتطبيق سياستي ضد رفع صوت الأذان

بن غفير لقادة شرطة الاحتلال: عيّنتكم لتطبيق سياستي ضد رفع صوت الأذان

وزارة المالية تصدر تصريحاً بشأن رواتب الموظفين

وزارة المالية تصدر تصريحاً بشأن رواتب الموظفين

&quot;التربية&quot; تنفذ النسخة التجريبية من الاختبار الوطني المحوسب

"التربية" تنفذ النسخة التجريبية من الاختبار الوطني المحوسب

بلدية خان يونس: خروج خط مياه (ميكروت) عن الخدمة بسبب استهدافات الاحتلال المتكررة

بلدية خان يونس: خروج خط مياه (ميكروت) عن الخدمة بسبب استهدافات الاحتلال المتكررة

&quot;الصحة&quot; بغزة: شهداء &quot;مجزرة المساعدات&quot; تعرضوا لطلق ناري بالرأس أو الصدر

"الصحة" بغزة: شهداء "مجزرة المساعدات" تعرضوا لطلق ناري بالرأس أو الصدر

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

بلدية غزة: حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

&quot;التربية&quot; تنفذ النسخة التجريبية من الاختبار الوطني المحوسب

"التربية" تنفذ النسخة التجريبية من الاختبار الوطني المحوسب

&quot;الصحة&quot; بغزة: شهداء &quot;مجزرة المساعدات&quot; تعرضوا لطلق ناري بالرأس أو الصدر

"الصحة" بغزة: شهداء "مجزرة المساعدات" تعرضوا لطلق ناري بالرأس أو الصدر

المجلس الوطني يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال

المجلس الوطني يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: 49 شهيداً منذ بدء عمل مراكز &quot;المساعدات&quot; في القطاع

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 49 شهيداً منذ بدء عمل مراكز "المساعدات" في القطاع

(أونروا): المعلومات المتداولة حول حجم المساعدات لغزة مضلِّلة

(أونروا): المعلومات المتداولة حول حجم المساعدات لغزة مضلِّلة

نادي الأسير يحذّر من تصعيد الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري

نادي الأسير يحذّر من تصعيد الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري

بن غفير رافضاً مقترح ويتكوف: وقف إطلاق النار يخدم (حماس)

بن غفير رافضاً مقترح ويتكوف: وقف إطلاق النار يخدم (حماس)

منوعات

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

عربي

شهيد ومصاب جرّاء غارتين من طيران الاحتلال المسيّر جنوبي لبنان

شهيد ومصاب جرّاء غارتين من طيران الاحتلال المسيّر جنوبي لبنان

مطار الملك عبد العزيز يصدر قائمة بـ12 مادة محظورة على القادمين إلى السعودية

مطار الملك عبد العزيز يصدر قائمة بـ12 مادة محظورة على القادمين إلى السعودية

بري: حزب الله جمع سلاحه وملتزم بوقف إطلاق النار

بري: حزب الله جمع سلاحه وملتزم بوقف إطلاق النار

الشرع: إسرائيل شريكة أمنية في المستقبل

الشرع: إسرائيل شريكة أمنية في المستقبل