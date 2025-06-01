إيران تُعلن تسلّمها مقترح أميركي بشأن برنامجها النووي

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، استلام بلاده بنود مقترح أميركي يهدف للتوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن.وأكد البيت الأبيض، أن رئيس الوفد الأميركي المفاوض، ستيف ويتكوف، "أرسل اقتراحا مفصلا ومقبولا إلى إيران بشأن الاتفاق النووي، ومن مصلحتها قبوله".وفي منشور عبر منصة (إكس)، قال عراقجي، إن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، سلّم الجانب الإيراني بنود المقترح خلال زيارته إلى طهران.وأضاف أن "وزير الخارجية العماني البوسعيدي، قام بزيارة قصيرة إلى طهران السبت، وقدم بنود الاقتراح الأميركي الذي سيتم الرد عليه بشكل مناسب، بما يتماشى مع مبادئ ومصالح وحقوق الشعب الإيراني".وتشكل قضية تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار المفاوضات النووية بين البلدين.وتطالب إيران برفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من بناء قنبلة ذرية.فيما يطالب الجانب الأميركي وقف تخصيب إيران لليورانيوم على جميع المستويات، رغم تحدثه سابقا عن قبوله بنسبة تخصيب منخفض.وتقوم عُمان بدور وساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء خلافات جوهرية، حيث عقدت 5 جولات، 3 منها في مسقط؛ وسط ترقب لجولة سادسة.تأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق خلال ولاية ترامب الأولى في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.