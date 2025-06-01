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شهيد ومصاب جرّاء غارتين من طيران الاحتلال المسيّر جنوبي لبنان

شهيد ومصاب جرّاء غارتين من طيران الاحتلال المسيّر جنوبي لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن لبناني، وأُصيب آخر، اليوم الأحد، في اعتداءين نفذتهما طائرتان مسيّرتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، طالتا بلدتين جنوبي لبنان، في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بصاروخ موجه على طريق بلدة أرنون – الشقيف، ما أسفر عن وقوع شهيد.

وفي وقت سابق، أُصيب مواطن بجراح جرّاء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة عند مدخل بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان رسمي، تسجيل إصابة واحدة على الأقل في هذا الاعتداء.

وفي اعتداء منفصل، أفادت الوكالة اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة رامية الحدودية، دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات.

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