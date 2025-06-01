بلدية خان يونس: خروج خط مياه (ميكروت) عن الخدمة بسبب استهدافات الاحتلال المتكررة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية خان يونس، اليوم الأحد، عن خروج الخط الرئيسي لمياه "ميكروت"، الذي يغذي كافة أحياء المدينة، عن الخدمة، وذلك نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل الاحتلال للمناطق الشرقية من المدينة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المائية، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد أعداد النازحين.وأوضحت البلدية، في تصريح لها، أن انقطاع المياه أثّر بشكل كبير على المواطنين والمخيمات التي تأوي النازحين، خاصة في منطقة المواصي، حيث أصبح وصول المياه شبه متعذر، ما خلق واقعًا مائيًا صعبًا للغاية.وأكدت البلدية أنها تواصل جهودها مع شركائها في مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه الفلسطينية لتوفير التنسيق اللازم من أجل صيانة الخط وإعادته للخدمة في أسرع وقت ممكن.كما دعت بلدية خان يونس المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه قدر المستطاع، والتعامل بحكمة مع كميات المياه المتوفرة، مع الحرص على تخزينها في براميل أرضية لتفادي أي نقص حاد خلال الفترة المقبلة.