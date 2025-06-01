"الصحة" بغزة: شهداء "مجزرة المساعدات" تعرضوا لطلق ناري بالرأس أو الصدر

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن كل شهيد في مجزرة المساعدات التي تمت صباح الأحد، في رفح جنوب قطاع ة، تعرض لطلق ناري في الرأس أو الصدر، الأمر الذي يؤكد إصرار الاحتلال على القتل البشع في حق المواطنين.وأوضحت الوزارة في تصريح لها، أن المستشفيات استقبلت أكثر من 200 فلسطيني، منهم 31 شهيدا وعشرات الإصابات الخطرة، بمجزرة للاحتلال في رفح.واستشهد أكثر من 30 شخصا وأصيب 150 على الأقل، اليوم الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر من آلياتها وطائرات "كواد كابتر" المسيرة، صوب المواطنين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة توزيع مواصي رفح جنوب القطاع.وأفادت مصادر محلية بوجود عدد من الجرحى العالقين في المكان، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط مركز المساعدات، ما حال دون وصول فرق الإنقاذ إليهم.