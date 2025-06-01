"الإعلامي الحكومي" بغزة: 49 شهيداً منذ بدء عمل مراكز "المساعدات" في القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي رقم (852) أن عدد شهداء مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة بلغ منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م، 49 شهيداً وأكثر من 305 مصابين.وأوضح البيان، أن اليوم الأحد، شهد مجزرة في مركز توزيع المساعدات في رفح أسفرت عن استشهاد 31 مواطناً وإصابة أكثر من 200 آخرين، فيما أسفرت مجزرة أخرى في جسر وادي غزة عن استشهاد مواطن واحد وإصابة 32 آخرين.وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الأرقام تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي رافقت آلية توزيع المساعدات في تلك المناطق.