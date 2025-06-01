فيديو: الاحتلال يستهدف عمارات سكنية في حي الشيخ رضوان وعدة إصابات تصل مجمع الشفاء

رام الله - دنيا الوطنصعّدت طائرات الاحتلال من قصفها للأبراج والعمارات السكنية في محافظتي غزة والشمال، حيث شنت سلسلة غارات متتالية استهدفت عددًا من المباني في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، غرب القطاع.وتركّز القصف على الأبراج والعمارات السكنية التالية في حي الشيخ الرضوان، بالقرب من السوق الشعبي المكتظ بالنازحين والسكان "برج حبوب، عمارة سفيان لبد، عمارة شاكر حرب، عمارة البنك الوطني، وعمارة الكيلاني".وقد أسفر القصف عن وقوع عدد من الإصابات وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. وتسببت هذه الغارات في دمار واسع وزيادة معاناة المدنيين الذين باتوا يلجأون إلى الشوارع دون أي مأوى، وسط استمرار التحذيرات التي يطلقها الاحتلال قبيل تنفيذ ضرباته الجوية.