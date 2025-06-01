(أونروا): المعلومات المتداولة حول حجم المساعدات لغزة مضلِّلة

رام الله - دنيا الوطنأكد المستشار الإعلامي لـ(أونروا) عدنان أبو حسنة أن المعلومات المتداولة حول حجم المساعدات لغزة مضلِّلة، مشيرًا إلى أن ما وُزع من سلال غذائية لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات أكثر من مليوني مواطن.وأوضح أبو حسنة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن دخول 800 شاحنة خلال 17 يومًا لا يلبي سوى 9% من الاحتياجات، بينما تتصاعد معدلات الجوع وسوء التغذية، ويعاني القطاع من انهيار صحي ومياه ملوثة، في واحدة من أحلك المراحل التي يعيشها المواطنون في غزة.وأشار إلى المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتصفية (أونروا)، واستبدالها بمنظومة بديلة تفتقر إلى البنية والقدرة التشغيلية، حيث تحاول إدارة التوزيع من خلال ثلاث أو أربع نقاط فقط، مقارنة بـ 400 نقطة كانت تُديرها وكالة الغوث.