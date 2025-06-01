نادي الأسير يحذّر من تصعيد الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن الاستهداف المتواصل بحق أهالي الأسرى واستخدامهم كدروع بشرية أو اعتقالهم للضغط من أجل تسليم ذويهم، يأتي في سياق سياسة عقابية انتقامية بحق أبناء شعبنا.وحذّر الزغاري في حديث لـ(صوت فلسطين) الرسمي، اليوم الأحد، من تصاعد سياسة الاعتقال الإداري والتي وصلت إلى 11 ألف أمر اعتقال، بينهم 3500 تم تجديد اعتقالهم، مشيرا إلى أن الاحتلال يلاحق شعبنا خاصة النساء والشخصيات القيادية بذريعة التحريض.كما حذّر الزغاري من أوضاع الأسرى الأطفال البالغ عددهم 450 طفلا، والذين يعيشون ظروفا صعبة للغاية وفق شهادات الأسرى المفرج عنهم، مؤكدا تعرضهم للتعذيب والتنكيل في سياسة تستخدمها إدارة سجون الاحتلال للضغط عليهم من أجل انتزاع اعترافات منهم.